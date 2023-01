Agression sexuelle : Un partenaire de Neymar s’explique

Thomas Bourseau

Ami de Neymar et coéquipier du joueur du PSG au sein de la Seleçao, le brésilien Dani Alves se retrouve mêlé à une histoire d’harcèlement sexuel survenue à Barcelone fin décembre. Bien qu’Alves ait nié à la télévision catalane, une enquête a été ouverte ce mardi…

Que ce soit au FC Barcelone ou au PSG plus récemment, Neymar et Dani Alves se sont particulièrement rapprochés. Amis, les deux internationaux brésiliens étaient du voyage au Qatar pour représenter les couleurs de la sélection brésilienne pendant la Coupe du monde en novembre et décembre dernier. Et comme Neymar avant lui, Dani Alves est traîné dans une affaire d’harcèlement sexuel.

Dépôt de plainte contre Dani Alves pour attouchement, le coéquipier de Neymar nie

Tout s’est déroulé dans la nuit du 30 au 31 décembre dernier en boîte de nuit à Barcelone selon la presse espagnole et dans des informations rapportées par Le Parisien. La police régionale catalane a affirmé avoir enregistré le 2 janvier dernier une plainte déposée par une femme dans laquelle Dani Alves était accusé d’attouchements à son égard. Des accusations immédiatement réfutées trois jours après, soit le 5 janvier dernier, lorsque Alves confiait à Antena 3 ne pas avoir tenu la conduite en question et pire, affirmant n’ayant pas la connaissance de la plaignante.

Le clan Neymar reçoit le feu vert pour le mercato du PSG https://t.co/YP8PxMBixi pic.twitter.com/ySpUMvpvq6 — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Une enquête ouverte contre Dani Alves