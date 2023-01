Scandale FFF : Le Graët n'en revient toujours pas

Axel Cornic

Le verdict de la dernière réunion du comité exécutif de la Fédération française de football fait débat depuis ce mercredi. Acculé et critiqué de toutes parts, Noël Le Graët s’est mis en retrait de ses fonctions et Daniel Riolo est revenu sur la teneur des échanges internes et surtout sur la défense assez hasardeuse du président de la FFF.

C’est une décision majeure qui pourrait changer le paysage du football français. Déjà ciblé par plusieurs affaires, Noël Le Graët a soulevé une nouvelle polémique récemment avec des propos assez hasardeux au sujet de Zinédine Zidane. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, puisque la FFF a annoncé ce mercredi via un communiqué sa mise en retrait.

Affaire Le Graët : «Dis à ta femme de fermer sa g... » https://t.co/uaGYPNbhGO pic.twitter.com/3mzqPcsKHE — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

« Le Graët ne comprend pas ce qu’il fait de mal, tellement il est dans une autre galaxie »

Opposé à Le Graët depuis des nombreuses années, Daniel Riolo est revenu sur cette réunion spéciale, commentant notamment la défense l’ancien de l’En Avant Guingamp. « On est dans un dysfonctionnement majeur, avec un homme qui arrive devant le Comex et dit : ‘Messieurs pourquoi m’en irais-je, j'ai toujours tout bien fait’. Il ajoute à ça qu’il ne comprend pas et c’est ça la personnalité trouble de Noël Le Graët » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport . « Au fond, je suis sûr qu’il est sincère. Il ne comprend pas ce qu’il fait de mal, tellement il est dans une autre galaxie ».

« Alors que ses amis l’ont toujours défendu, aujourd’hui ils l’ont timidement lâché »