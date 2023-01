Galtier critiqué, son PSG déjà comparé à celui de Pochettino

Thibault Morlain

D’un point de vue comptable, le PSG réalise pour le moment une saison quasiment parfaite, avec seulement une défaite face au RC Lens. Dans le contenu des matchs, les performances des joueurs de Christophe Galtier laissent souvent à désirer. Et voilà que les critiques commencent à se multiplier et certaines ne sont pas forcément flatteuses pour l’entraîneur du PSG.

Leader de Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale, le PSG réalise pour le moment une excellente saison. Les résultats sont rendez-vous, mais pas forcément la manière… Aujourd’hui aux commandes du club de la capitale, Christophe Galtier ne semble pas forcément arriver à faire passer un cap à ses joueurs dans le jeu. C’est ainsi que malgré les victoires qui s’accumulent, le PSG version Galtier est souvent critiqué. Et voilà que Jérôme Rothen n’a pas hésité à le comparer à celui de la saison dernière, dirigé par Mauricio Pochettino.

« C’est plus ou moins ce que l’on a vu la saison dernière »

« On est obligé de constater que, ce que l’on voit sur les matchs de championnat, c’est plus ou moins ce que l’on a vu la saison dernière. On a suffisamment critiqué Mauricio Pochettino. Ses idées avaient du mal à ressortir. Aujourd’hui, on sent que c’est un PSG qui se cherche encore, qui est décevant la plupart du temps, qui manque de rythme, qui n’élève pas son niveau physique », a tout d’abord lâché l’ancien joueur du PSG au micro de RMC .

« Ce n’est pas suffisant »