Le PSG change ses plans pour Mbappé à cause de Neymar et Messi

Pierrick Levallet

Depuis la reprise de la saison après la Coupe du monde, le PSG affiche un visage clairement différent de celui montré avant le Mondial. Le club de la capitale peine à s'imposer face à ses adversaires et la rencontre face au Stade Rennais n'a pas fait exception ce dimanche (défaite 1-0). Jérôme Rothen a alors tiré la sonnette d'alarme, pointant du doigt le fait que Kylian Mbappé a dû rentrer plus tôt que prévu sur le terrain.

Avant la Coupe du monde, le PSG affichait un niveau impressionnant. Porté par Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, le club de la capitale était très convaincant. Mais depuis la reprise de la saison après le Mondial, le PSG n’y arrive plus vraiment. La formation parisienne affiche d’énormes difficultés dans le jeu, face à des équipes supposées être à leur portée.

Le PSG en difficulté depuis la Coupe du monde

Après une victoire dans la douleur face à Strasbourg, le PSG s’est nettement incliné face au RC Lens. Le club de la capitale pensait s’être remis sur de bons rails après ses succès contre Châteauroux et Angers, mais le Stade Rennais a refait tomber la formation de Christophe Galtier dans ses travers en s’imposant ce dimanche (1-0).

«Il faut être vigilent»