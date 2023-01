Encore une proposition folle pour offrir un nouveau stade au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le scénario se précise pour le PSG. Désireux d'être propriétaire de son propre stade, le club pourrait quitter le Parc des Princes dans un avenir proche. Maire de Joinville-le-Pont, Olivier Dosne a profité de cette incertitude et des tensions avec la Ville de Paris pour lancer un appel à Nasser Al-Khelaïfi.

Le torchon brûle entre la Ville de Paris et la direction du PSG. Le club parisien souhaite devenir propriétaire du Parc des Princes, mais Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'oppose à cette vente. « Nous avons besoin d'avoir la main sur un certain nombre de pa trimoine de prestige. Le Parc des Princes n'appartient pas au Qatar, il appartient aux Parisiens et Parisiennes, et plus largement, aux Françaises et aux Français. Je souhaite qu'il reste dans ce patrimoine commun » a justifié David Belliard, l'adjoint EELV à la mairie de Paris, chargé des transports et des mobilités. Le PSG pourrait quitter la capitale et s'installer en périphérie, possiblement à Joinville-le-Pont.

« J'ai un emplacement qui me fait rêver depuis longtemps »

Maire de la ville, Olivier Dosne se ferait une joie d'accueillir le PSG. « J'ai un emplacement qui me fait rêver depuis longtemps, c'est de couvrir le bois de Vincennes, qui va de l'hippodrome à notre stade Jean-Pierre Garchery, on reste sur Paris et un peu comme le parc des Princes, il faudrait recouvrir le périphérique. Mais il faut que ce soit un projet écologique, il faudrait alors récupérer en terme de parking l'hippodrome de Vincennes qui est tout aménagé et en surface, il n'y aurait donc pas besoin d'en faire un. On pourra venir en RER A à l'arrêt de Joinville-le-Pont tout en restant à Paris » a-t-i confié à France Bleu.

Le maire de Joinville sort ses arguments