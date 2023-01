Le PSG va toucher un énorme jackpot grâce à Cristiano Ronaldo

Arnaud De Kanel

Après avoir chuté sous la pluie bretonne face à Rennes (1-0), le PSG va retrouver le soleil cette semaine. En effet, le club de la capitale se déplacera en Arabie Saoudite pour y disputer un match contre une équipe composée des meilleurs joueurs d'Al-Nassr, nouveau club de Cristiano Ronaldo, et le rival Al-Hilal. Pour disputer cette rencontre, le club de la capitale va recevoir une somme folle.

Fini la grisaille parisienne et la pluie bretonne pour les stars du PSG. Direction l'Arabie Saoudite pour les coéquipiers de Kylian Mbappé cette semaine. Le PSG y retrouvera un certain Cristiano Ronaldo à l'occasion d'un match très particulier. Et pour convaincre le club francilien de faire le déplacement dans le golfe, le chéquier était de sortie.

Messi contre Ronaldo

Comme prévu, le PSG va se rendre en Arabie Saoudite pour disputer un match amical face à une équipe locale composée des meilleurs éléments des clubs d'Al-Nassr et Al-Hilal le 19 janvier. Il s'agira certainement du dernier affrontement entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et pour se donner les moyens d'accueillir cette rencontre de prestige, le pays du golfe va offrir un beau cadeau au PSG.

Jackpot pour le PSG