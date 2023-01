Le PSG pousse un gros coup de gueule, la tension monte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG s'est incliné face à Rennes ce dimanche (1-0). Un résultat, qui a pour conséquence de resserrer les écarts au classement avec ses poursuivants, notamment avec le RC Lens et l'OM. Présent en zone mixte après la défaite de son équipe, Gianluigi Donnarumma a tiré la sonnette d'alarme et appelé à une révolte.

Mauvaise passe pour le PSG. Défait par le RC Lens lors de son premier match de l'année 2023 (3-1), le club parisien s'est, une nouvelle fois, incliné, à l'extérieur, face à Rennes (1-0). Présent en zone mixte après la rencontre, Gianluigi Donnarumma a tiré la sonnette d'alarme.

Mbappe écarté, la grande décision du PSG https://t.co/4Obm33FYVB pic.twitter.com/MFzTCtlWeH — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

« Nous n’avons plus de temps à perdre »

« On est en colère et il faut rebondir tout de suite après ce match, à partir de cette défaite, car nous n’avons plus de temps à perdre. C’était une défaite évitable. Ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions mais nous aurions dû en faire plus. On doit apprendre de ce match. Nous sommes contrariés, mais maintenant nous devons nous concentrer sur le prochain match » a déclaré le portier italien. Surtout que l'OM et le RC Lens, ses poursuivants, ont gagné. Le PSG ne compte plus que trois points d'avance sur les Sang et Or.

Lens et l'OM en embuscade, le PSG s'agace