Le Qatar poussé dehors, énorme bouleversement au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La tension monte entre la direction du PSG et la Mairie de Paris. Après Anne Hidalgo, c'est au tour de l'un de ses proches, David Belliard, de monter au front et de se prononcer sur la vente possible du Parc des Princes. Selon lui, il n'est pas question de céder l'enceinte aux responsables du club parisien.

Les deux parties campent sur leurs positions. Afin d'augmenter ses recettes et de renforcer l'attractivité du Parc des Princes, le PSG souhaite racheter l'enceinte, propriété de la Ville de Paris. Mais ce dimanche, Anne Hidalgo a confirmé que le stade ne sera pas vendu au club de la capitale. Invité de RMC ce lundi, David Belliard a tenu un discours similaire.

PSG : «Tu les prends pour des bédouins» Pierre Ménès craque et s’en prend à Anne Hidalgo https://t.co/x27D0HLlK6 pic.twitter.com/IvA7UGbhY0 — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

« On est dans un jeu de poker menteur »

« On est dans un jeu de poker menteur. On verra bien ce qu'il va se passer dans le jeu des négociations. Je ne suis pas pour brader les grands actifs patrimoniaux aux privés, et en particulier au Qatar. Le Parc des Princes en fait partie » a déclaré l'adjoint EELV à la mairie de Paris, chargé des transports et des mobilités.

« Le Parc des Princes n'appartient pas au Qatar »