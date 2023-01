Aucun doute pour cette figure du club, l’avenir du PSG en danger

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs semaines, le PSG essaye de négocier avec la mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes, afin que le club de la capitale puisse le rénover et l'agrandir. Sauf que récemment, Anne Hidalgo s'est montrée très claire sur le sujet, en prenant une position ferme. Et cela n'a pas manqué d'indigner Jérôme Rothen.

Alors que le PSG cherche à devenir propriétaire du Parc des Princes et négocie avec la mairie de Paris depuis plusieurs semaines, Anne Hidalgo s’est montrée très claire. Le stade parisien n’est « pas à vendre ». Mais d’après Jérôme Rothen, ce refus catégorique va mettre en danger le club de la capitale.

PSG : Le Qatar en guerre à Paris, une affaire à plusieurs milliards va sauter https://t.co/FchDvDRwVq pic.twitter.com/6Sd383EbfC — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

«Comment peut-elle mettre le club et les Parisiens en danger comme ça ?»

« La sortie d’Anne Hidalgo sur le Parc des Princes ? Comment - alors que ses prédécesseurs ont toujours été proches du PSG et connaissent le patrimoine de Paris - peut-elle être aussi ferme avec des gens qui ont investi énormément d’argent depuis x années et qui ont refait le Parc des Princes ? Comment peut-elle mettre le club et les Parisiens en danger comme ça ? » a lancé l’ancienne star du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC .

Sans le PSG, le «Parc des Princes ne vaut plus rien»