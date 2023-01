Le PSG prépare une incroyable opération, c'est hallucinant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG se dirige vers un changement historique. Alors que la Mairie de Paris a confirmé qu'elle n'avait pas l'intention de se séparer du Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi envisagerait de quitter la capitale. Le dirigeant qatari évalue différentes options. Surtout que les appels ne cessent de se multiplier ces dernières heures.

Résident du Parc des Princes depuis 1974, le PSG pourrait tirer un trait sur une page importante de son histoire. Comme l'a annoncé à de nombreuses reprises Nasser Al-Khelaïfi, le club pourrait quitter l'enceinte parisienne. Pour quelles raisons ? Le Qatar aimerait devenir propriétaire de son stade afin d'augmenter ses recettes et rénover le stade comme bon lui semble. Mais la Ville de Paris refuse de négocier avec le PSG.

La Mairie de Paris persiste et signe

Lors d'un entretien accordé au Parisien ce dimanche, Anne Hidalgo a confirmé que la Ville de Paris n'avait pas l'intention de vendre le Parc des Princes. « Très clairement, le Parc des Princes n’est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive » a déclaré la Maire de Paris. Son adjoint, David Belliard, a tenu un discours similaire ce lundi. « On est dans un jeu de poker menteur. On verra bien ce qu'il va se passer dans le jeu des négociations. Je ne suis pas pour brader les grands actifs patrimoniaux aux privés, et en particulier au Qatar. Le Parc des Princes en fait partie » a-t-il confié à RMC.

Vers un départ du Parc des Princes, quelles options ?

Face à cette situation, le PSG pourrait faire ses valises, même si en interne, on ferait tout pour éviter ce scénario. En cas de départ, plusieurs options sont sur la table. Un déménagement au Stade de France est évoqué. Mais comme indiqué par L'Equipe, le PSG pourrait aussi construire son propre stade, à Poissy ou encore à Joinville-Le-Pont.





Un projet à Joinville-le-Pont ?