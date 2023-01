L'OM en feu, le PSG tremble

Thibault Morlain

3ème de Ligue 1, l'OM réalise une excellente saison sous les ordres d'Igor Tudor. Alors que les victoires s'enchainent pour les Phocéens, du côté du PSG, on cale un peu. En effet, les hommes de Christophe Galtier viennent de perdre deux fois en 2023. Une situation qui commence à faire réfléchir certains joueurs du PSG, qui regardent désormais derrière eux...

Champion d'automne, le PSG est premier de Ligue 1. Mais voilà que l'avance des hommes de Christophe Galtier sur leurs poursuivants n'est pas si énorme. Deuxième, le RC Lens n'est qu'à 3 points, tandis que l'OM, qui complète le podium, pointe à 5 longueurs du PSG. Et alors que les résultats sont moins bons pour les Parisiens, les Phocéens sont eux sur une excellente série.

« Il y a deux équipes juste derrière nous au classement »

L'OM enchaine les victoires et ça commence à faire réfléchir les joueurs du PSG. Après la rencontre face à Rennes, Gianluigi Donnarumma a notamment avoué pour PSG TV : « Nous sommes contrariés, mais maintenant nous devons nous concentrer sur le prochain match. Il y a deux équipes juste derrière nous au classement, dont il faut prendre match après match, se concentrer sur nous-mêmes ».

« Mettre l'accent sur les petits détails »