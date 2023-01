Un gros problème au PSG avec Messi et Neymar

Thibault Morlain

Et si ce n'était finalement pas un cadeau d'avoir Lionel Messi et Neymar pour le PSG ? Aujourd'hui, aux côtés de Kylian Mbappé, l'Argentin et le Brésilien font le bonheur de Christophe Galtier. Mais voilà qu'il faudrait aussi faire avec certains inconvénients si l'on en croit les propos d'Hugo Ekitike.

En 2021, le PSG a profité des déboires du FC Barcelone pour récupérer Lionel Messi. De quoi alors reformer le duo incroyable avec Neymar. Les deux amis se retrouvent ainsi désormais dans la capitale et sous les ordres de Christophe Galtier, cela fonctionne très bien depuis le début de la saison. Avec Kylian Mbappé, le trio de la MNM fait des étincelles, mais pour les autres joueurs du PSG, cela pourrait bien être difficile à suivre...

« Il faut réussir à les suivre »

Attaquant du PSG, Hugo Ekitike évolue au quotidien avec Neymar et Lionel Messi. Et au micro de Prime Vidéo , il a révélé un problème avec le Brésilien et l'Argentin, qui pourraient bien être trop forts : « Ce sont des joueurs que je regarde beaucoup à l’entraînement. Il faut réussir à les suivre, parce qu’ils voient des choses que les autres joueurs ne voient pas ».

« Je commence à trouver mes repères petit à petit »