Coupe du monde : L’accusation du PSG

Arthur Montagne

Invaincu durant la première partie de saison, le PSG a démarré l’année 2023 par deux défaites, à chaque fois à l’extérieur, d’abord contre le RC Lens (1-3) puis dimanche face au Stade Rennais (0-1). Il faut dire que la Coupe du monde a clairement coupé l’élan des Parisiens comme le regrette Christophe Galtier.

Galtier regrette le calendrier de la Coupe du monde

« Pendant huit semaines, le groupe a été complètement bouleversé et divisé, donc c’est normal. Nous n’avons eu que deux séances pour travailler au complet cette semaine. Nous devons trouver du temps pour travailler collectivement et pour retrouver nos principes de jeu. Nous allons en avoir. Nous devons retrouver une meilleure animation, notamment offensive. Nous devons retravailler la connexion entre nos trois offensifs mais aussi retrouver le soutien de joueurs qui arrivent des lignes arrières également. Il faut aussi travailler à nouveau sur ce qui a été bien fait lors de la première partie de la saison. Concernant le match contre le Bayern, il est à la fois proche et loin. Nous allons surtout nous concentrer sur les matches que nous avons à jouer auparavant et retrouver beaucoup plus de verticalité dans notre jeu », explique l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant d'afficher son mécontentement face à la prestation de son équipe.

«Nous n’avons rien créé»