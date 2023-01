Messi, Neymar… Ça chauffe au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour la deuxième fois de l’année, le PSG s’est incliné en Ligue 1, face au Stade Rennais (0-1). Une prestation inquiétante pour le club de la capitale à moins d’un mois du retour de la Ligue des champions. Après la rencontre, Christophe Galtier a alerté ses joueurs sur le rendement actuel.

Le PSG peine à digérer l’après-Coupe du monde. Loin d’être convaincants lors des victoires contre Strasbourg (2-1) et Angers (2-0), les hommes de Christophe Galtier ont chuté sur les pelouses du RC Lens (1-3) et du Stade Rennais (0-1) ce dimanche, de quoi forcément inquiéter à quelques semaines de la double confrontation contre le Bayern Munich. Après la rencontre, l’entraîneur du PSG s’est prononcé sur la méforme de son équipe.

« Si c’est une question de temps, ça urge »

« Si c’est une question de temps, ça urge , estime notamment Christophe Galtier, interrogé en conférence de presse sur les difficultés rencontrées par le PSG. Il faut qu’on retrouve plus de jeu, plus de liant entre les lignes. On savait qu’on aurait un match difficile et on l’a eu. Notre gardien a été énormément sollicité, l’adversaire moins. Il faut trouver plus de rythme, d’intensité mais surtout plus de liant. Il faudra qu’on retrouve du monde proche de la surface de réparation. On avait de la possession mais sans créer de danger. Et là est le problème. Il faut retrouver ce rythme, cette intensité et maintenir des joueurs assez hauts, au contact de la défense et des milieux, plus de présence. »

« Messi et Neymar ont décroché donc il manquait automatiquement du monde devant »

Relancé sur le point faible de son équipe, Christophe Galtier estime que le problème est global. « Sur les bons matchs qu’on a pu faire, on avait cette capacité à pouvoir casser les lignes sur une passe et trouver les joueurs dans le dos des milieux adverses. Je n'ai pas encore revu le match mais est-ce que le ballon mettait trop de temps ? Leo (Messi) et « Ney » ont décroché donc il manquait automatiquement du monde devant , confie-t-il, relayé par CulturePSG. C’est lié soit à la qualité technique et à la maîtrise pour casser les lignes, soit au fait que mes joueurs étaient déjà trop décrochés pour recevoir le ballon. Mais, évidemment, on doit le retravailler, insister car ça nous a énormément fait défaut ce soir. Mais contre Angers (2-0, mercredi), c’était la même chose. »

« Il doit y avoir une prise de conscience »