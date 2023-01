L’OM menace le PSG !

Arthur Montagne

Pour la deuxième fois en trois rencontres, le PSG a chuté. Après s’être inclinés à Lens (1-3), les Parisiens sont cette fois-ci tombés à Rennes dimanche soir (0-1). Un coup dur pour le PSG qui voit les Sang-et-Or revenir à trois points et l’OM à cinq points. Daniel Riolo prévient même le club de la capitale concernant la menace marseillaise.

Riolo prévient le PSG !

« Il y a un resserrement en haut du classement, Lens n’est qu’à trois points du PSG. Quand tu vois jouer Lens, Rennes et l’OM, toutes ces équipes jouent mieux que le PSG. Je. ne pense pas que ce soit si évident que ça de voir filer le PSG vers le titre comme on a l’habitude. : Le titre ? Lens ou Marseille peuvent y penser. Quand je vois jouer l’OM, qui est sur une série extraordinaire, je me demande qui peut les arrêter ? Je pense qu’ils peuvent enchaîner victoires après victoires, il va falloir que le PSG fasse très attention à l’OM. Il va falloir qu’ils ne laissent pas traîner de points en route car l’OM n’en laissera pas traîner », assure l'éditorialiste de RMC au micro de l' After Foot . D'ailleurs, Christophe Galtier a conscience des problèmes actuels du PSG.

Galtier conscient que c'est insuffisant