Barcelone, Real Madrid… L’OM a des idées de grandeur sur le mercato

Thomas Bourseau

Alors que Pablo Longoria est déjà parvenu à mettre la main sur Ruslan Malinovskyi, le président de l’OM aimerait continuer de redessiner les contours de l’effectif de l’Olympique de Marseille avec le recrutement d’Alberto Moleiro. Le milieu de 19 ans aurait la cote au FC Barcelone et au Real Madrid notamment…

Le mercato hivernal a ouvert ses portes au début du mois de janvier. Et du côté de l’OM, il y a déjà eu une arrivée de marque avec la venue de Ruslan Malinovskyi sous la forme d’un prêt de six mois avec option d’achat obligatoire s’élevant au total à la somme de 13M€. Cependant, le président Pablo Longoria aurait d’autres idées sur le marché des transferts.

L’OM cherche un milieu de terrain pour cet hiver

C’est en effet l’information communiquée dernièrement par Alexandre Jacquin. Le journaliste de La Provence affirmait que le plan de Pablo Longoria était d’attirer un autre milieu de terrain offensif aux caractéristiques similaires à celles d’Amine Harit, blessé pour un bon moment aux ligaments croisés. Et il semblerait que le président de l’OM ait trouvé un profil qui lui plairait en Espagne dans l’entrejeu de Las Palmas.

Pour remplacer Guendouzi, l’OM prépare un transfert à 30M€ https://t.co/7OApjrZQQg pic.twitter.com/02VSURqeaa — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

Longoria se frotte au Barça et au Real Madrid pour le successeur de Pedri

Comme Pedri avant lui qui brille à présent au FC Barcelone, Alberto Moleiro (19 ans) fait les beaux jours de Las Palmas et attiserait moult convoitises sur le marché des transferts. D’après le journaliste Alex Luna, Moleiro aurait les faveurs du FC Barcelone, du Real Madrid et de l’OM notamment, sans oublier Liverpool et Aston Villa entre autres. Contractuellement lié à Las Palmas jusqu’en juin 2026, Moleiro pourrait causer une bataille royale sur le marché des transferts sur lequel Pablo Longoria semble avoir des idées de grandeur au vu de la concurrence à laquelle le président de l’OM se frotte.