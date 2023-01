Benzema out, le Real Madrid réagit

Thibault Morlain

Dans sa dernière année de contrat au Real Madrid, Karim Benzema va toutefois poursuivre l’aventure au sein de la Casa Blanca. En effet, tout serait réglé pour la prolongation du Ballon d’Or 2022. Ce n’est donc pas terminé entre Benzema et le Real Madrid, bien que certains réclamaient dernièrement le départ de l’international français.

En finale de la Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid a été humilié par le FC Barcelone (3-1). Lewandowski, Pedri et surtout Gavi ont ainsi mis à terre les hommes de Carlo Ancelotti et le but de Karim Benzema n’aura rien changé. Une réalisation qui n’a d’ailleurs pas empêché les critiques à l’encontre du Ballon d’Or.

Équipe de France - Affaire Benzema : «Vous avez voulu toucher à un enfant d’Allah» https://t.co/bZEAD1QrxM pic.twitter.com/ndEWBVMWDX — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

Le départ de Benzema réclamé

Comme le rapporte Marca , dernièrement, de nombreux supporters ont réclamé le départ de Karim Benzema, ainsi que d’autres joueurs du Real Madrid. Après avoir milité pour la prolongation du Français, voilà qu’ils demandent désormais à ne plus le revoir avec les Merengue.

La réponse du Real Madrid

La tension monte donc au Real Madrid. Mais au sein de la direction de la Casa Blanca, on ne céderait pas à la panique. Malgré ces supporters qui réclament le départ de Karim Benzema, le Real Madrid demanderait de la patience. A voir maintenant comme les Merengue réussiront à se racheter…