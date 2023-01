Équipe de France - Affaire Benzema : «Vous avez voulu toucher à un enfant d’Allah»

Arthur Montagne

Quelques semaines après la fin de la Coupe du monde, la polémique Karim Benzema enfle. Et ce n'est pas Patrice Evra qui va calmer les débats. Et pour cause, l'ancien latéral gauche de Manchester United n'a pas manqué de fracasser les détracteurs de l'attaquant du Real Madrid avec une petite phrase qui risque grandement de faire parler...

Karim Benzema s'en serait probablement bien passé. Mais le soutien de Patrice Evra ne risque pas de plaider en sa faveur. En effet, l'ancien international français, toujours très actif pour prendre position sur les réseaux sociaux, a de nouveau fait parler de lui en prenant la défense de Karim Benzema, écarté de l'équipe de France juste avant la Coupe du monde à cause d'une blessure. Mais certaines informations ont révélé que l'attaquant du Real Madrid aurait pu être de retour pour les huitièmes de finale. Patrice Evra ne comprend donc pas pourquoi les joueurs de l'équipe de France ne se sont pas rebellés. Sur le fond, les propos d'Evra s'entendent, mais la forme risque de faire parler...

«Mon frère Karim, j'ai très très mal pour toi»

« On fait partie de l'Histoire que vous le vouliez ou non. Donc mon frère Karim, j'ai très très mal pour toi, et les Bleus vous savez ce qui vous reste à faire, ne suivez pas les gars de 1998, parce qu'après c'était compliqué quand on venait en équipe de France, il y a eu beaucoup d'histoires. Restez concentré les gars et respectez les légendes, Karim Benzema c'est une légende, il a cinq Ligues des Champions ! Au Real Madrid ! Ballon d'Or ! Et vous avez voulu taper sur lui », lance l'ancien international dans une vidéo Instagram , avant de lâcher une punchline qui risque de faire polémique.

«Respectez les enfants d'Allah»