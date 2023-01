Zidane successeur de Deschamps ? Deschamps «a bien pris la suite de Laurent Blanc…»

La rédaction

Bixente Lizarazu, champion du monde 1998 aux côtés de Didier Deschamps et de Zinédine Zidane, s’est exprimé sur la polémique provoquée par les propos de Noël Le Graët. Le président de la Fédération Française de Football avait affirmé qu’il n’en avait « rien à secouer » si Zidane partait entraîner le Brésil, conduisant à sa mise en retrait de la présidence de la FFF. Selon le Basque, Zinedine Zidane est en droit de vouloir prendre la place de Didier Deschamps.

Depuis quelques années, Zinédine Zidane veut entraîner l’équipe de France, mais Didier Deschamps ne veut pas laisser sa place. Si certains parlent d’une rivalité, Bixente Lizarazu préfère y voir un faux problème.

« C’est son rêve »

Interrogé par L’Équipe sur cette « rivalité » entre les deux hommes, Bixente Lizarazu a fait passer un message clair : « Mais on peut comprendre que, en tant que sélectionneur en poste, Didier Deschamps soit contrarié quand quelqu'un de la dimension de Zidane se dit intéressé par ce même poste... Mais pourquoi ? C'est son rêve, son désir le plus profond, et il est légitime. Didier a bien pris la suite de Laurent Blanc. »

FFF - Equipe de France : Cohabitation Deschamps-Zidane ? https://t.co/tB5btqd0oZ pic.twitter.com/dpBlHou4Ii — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

« Ça ne me choque pas »