Le Graët l'annonce, il est prêt à démissionner

Au terme du comité exécutif extraordinaire de la FFF qui s’est tenu ce mercredi, il a été décidé de la mise en retrait de Noël Le Graët. Après son dérapage sur Zinedine Zidane et les différentes affaires qui le concerne, le président de la Fédération est donc sanctionné. Mais cela est loin d’être terminé et Le Graët a expliqué être prêt à quitter son poste si c’était nécessaire. Explications.

Le verdict est donc tombé ce mercredi pour Noël Le Graët. Suite au comité exécutif extraordinaire de la FFF, le président de la Fédération a connu sa sanction. Et c’est une mise en retrait qui a alors été prononcée à son encontre. Toutefois, Le Graët n’en a pas encore terminé avec les problèmes. En effet, un audit est toujours en cours et les conclusions de celui-ci sont attendues pour la fin du mois de janvier. Et voilà qu’en fonction des résultats de cet audit, Noël Le Graët pourrait démissionner.

Le Graët pleure en pleine réunion https://t.co/HlnV2wv6Eu pic.twitter.com/bpuQWZnSo3 — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

Une démission à venir de Le Graët ?

Suite au comité exécutif extraordinaire de la FFF, RMC fait certaines révélations sur ce qui s’est passé durant la réunion. Concernant la sanction prise à l’encontre de Noël Le Graët, il a été expliqué que seul Eric Borghini lui aurait clairement demandé de démissionner. Il va finalement être mis en retrait, une mesure dont Jean-Michel Aulas serait à l’origine. De son côté, Le Graët n’aurait jamais voulu remettre sa démission et a fini par donner son accord concernant sa mise en retrait. Mais voilà qu’il est tout de même prêt à partir. En effet, il aurait annoncé qu’il démissionnerait de son poste de président de la FFF si les résultats de l’audit à la fin du mois venaient à l’accabler.

« Il n’y a rien sur moi dans ce rapport »