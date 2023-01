FFF - Equipe de France : Cohabitation Deschamps-Zidane ?

Amadou Diawara

Barré par Didier Deschamps pour le poste de sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane pourrait tout de même rejoindre la FFF et cohabiter avec son compatriote et ancien coéquipier. Selon Michel Moulin, ancien candidat à la présidence de la fédération française de football, Zinedine Zidane serait un directeur technique national idéal.

Depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane attend avec impatience que le poste de sélectionneur des Bleus se libère. Alors que Didier Deschamps était engagé jusqu'au 31 décembre, le Ballon d'Or 98 avait l'espoir d'être nommé si son compatriote et ancien coéquipier n'était pas prolongé.

Zinedine Zidane le prochain DTN ?

Toutefois, le plan de Zinedine Zidane tombe à l'eau, et ce, parce que Noël Le Graët - le président de la FFF - a étendu le bail de Didier Deschamps jusqu'en juillet 2026, soit après la prochaine Coupe du Monde. Malgré tout, l'ancien coach du Real Madrid aurait toujours la possibilité d'intégrer l'organigramme de la fédération française de football, et ce, en tant que DTN.

«Yazid pour être directeur technique»