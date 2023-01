PSG : Zidane veut ouvrir son mercato avec un grand pote de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pas encore arrivé au PSG, Zinédine Zidane aurait posé ses conditions au Qatar. Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le technicien français aurait réclamé certains joueurs, notamment Ousmane Dembélé. L'ailier du FC Barcelone pourrait retrouver à Paris Kylian Mbappé, son complice chez les Bleus.

Courtisé par le PSG en début d'année, Zinédine Zidane avait refusé le poste d'entraîneur afin de privilégier l'équipe de France. Mais alors que Didier Deschamps vient d'étirer son bail avec la FFF, l'ancien entraîneur du Real Madrid pourrait redevenir une priorité pour le PSG.

Zidane penserait à ramener Dembélé au PSG

Selon les informations de Marca , Zinédine Zidane aurait posé certaines conditions. L'une d'entre elles serait de recruter Ousmane Dembélé, qui vient pourtant de prolonger son contrat avec le FC Barcelone. En cas d'accord, l'international français pourrait retrouver Kylian Mbappé, son grand ami.

Mbappé et Dembélé, complices en équipe de France

Lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, les deux joueurs étaient apparus très complices. Issus de la même génération, Mbappé et Dembélé ont tissé des liens étroits en équipe de France et pourraient être amenés à se côtoyer beaucoup plus souvent, cette fois-ci en club. Reste à avoir si le PSG parviendra à recruter Dembélé et à répondre à la demande de Zinédine Zidane.