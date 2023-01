Un proche de Zidane veut envoyer Le Graët à la retraite

Arnaud De Kanel

Hors sol, Noël Le Graët dérapait complètement au sujet de Zinédine Zidane dimanche dernier. Une sortie de route qui lui a couté une mise à l'écart de son fonction de président de la FFF. A l'instar de Kylian Mbappé, plusieurs voix se sont levées pour défendre Zidane et tacler le Guingampais. Une d'elle réclame sa démission.

Plongée dans plusieurs affaires d'harcèlement sexuel, la Fédération Française de Football a connu un nouveau scandale avec les propos déplacés de son président à l'encontre de Zinédine Zidane. Un comité exécutif s'est donc tenu mercredi et il en a été décidé de mettre à l'écart le Breton. Mais pour Emmanuel Petit, champion du monde en 98 avec Zidane, Le Graët devrait également poser sa démission et partir à la retraite.

«Je l'ai trouvé très agressif», elle s'attaque aussi à Le Graët https://t.co/Bvvf2yDM4O pic.twitter.com/x2dFoN1xRI — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

«Proposez votre démission et partez prendre une bonne retraite»

Sur les ondes de RMC , Emmanuel Petit a appelé ouvertement Noël Le Graët à quitter son poste. « J'entends ce que dit la ministre des Sports, que c'est une étape nécessaire. Mais pour moi, c'est de l'enfumage. Encore une fois. J'ai honte de faire partie de cette famille (du football français). Donc M. Noël Le Graët, ayez un peu de classe, au moins une fois dans votre vie. Proposez votre démission et partez prendre une bonne retraite en Bretagne. Laissez-nous tranquille, maintenant », a-t-il lâché avant de poursuivre.

«Beaucoup de gens devraient se regarder dans la glace»