Scandale FFF : elle a tout fait pour calmer Le Graët, ça n’a pas suffi

Présentatrice et consultante pour RMC, Marion Bartoli est revenue sur son entretien avec Noël Le Graët. Une interview, qui a débouché sur la mise à pied du président de la Fédération française de football. Ce dimanche, l'ancienne lauréate de Wimbledon est revenue sur les propos du dirigeant, notamment ceux sur Zinédine Zidane.

Président de la FFF, Noël Le Graët a vécu une semaine noire. Après ses propos polémiques sur Zinédine Zidane dimanche dernier, le dirigeant a été la cible de nombreuses critiques. Tout cela a débouché sur sa mise à pied mercredi dernier. Ce dimanche, Marion Bartoli, qui avait mené cet entretien sur RMC , est revenue sur les propos de Noël Le Graët. Selon elle, le responsable était au courant des sujets qui allaient être traités.

Scandale FFF : Accusée, elle règle ses comptes avec Le Graët https://t.co/a3SuxrVONd pic.twitter.com/ZajfRhtrPl — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

« Il s'est totalement emporté »

« Ce n'est pas la première interview qu'il fait au sujet de Didier Deschamps, ce n'est pas la première fois qu'on lui pose la question au sujet de Zidane. mais c'est lui qui s'est totalement emporté, ces propos n'engagent évidemment que lui. Mais mon rôle dans l'émission est de rester calme, polie, posée, pas de monter au créneau contre lui pour faire une émission de débat » a confié Marion Bartoli, qui a tenu à se défendre.

« Ses propos m'ont bien évidemment choquée parce que j'ai un respect immense pour Zidane »

« Je l'ai laissé dérouler son argumentaire. Je n'ai pas désiré partir contre lui ou monter au créneau. Ses propos m'ont bien évidemment choquée énormément parce que j'ai un respect immense pour Zidane, ce qu'il a fait en tant que joueur et entraîneur. Mais ce n'est pas mon rôle, dans cette émission, de créer la polémique en argumentant contre un invité. Mais en aucun cas je n'ai été complaisante avec lui, en aucun cas je ne cautionne ses propos » a-t-elle déclaré.

« J'essayais de calmer le jeu dans mes relances »