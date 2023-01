Oublié par Deschamps au Qatar, il lui lance un appel du pied

La rédaction

Ancien grand espoir du PSG, Tanguy Kouassi a connu un parcours à rebondissements depuis son départ. Parti découvrir la Bundesliga du côté du Bayern, il a finalement décidé de se stabiliser cet été en rejoignant le FC Séville. Défenseur très prometteur, Tanguy Kouassi sait qu’il lui reste beaucoup de chemin avant d’arriver en équipe nationale.

Buteur lors du dernier match de Séville en Liga (défaite 2-1 face à Girone), Tanguy Kouassi connaît, à tout juste 20 ans, son troisième club et son troisième championnat. Parti pour progresser du côté de Séville, l'ancien défenseur du PSG sait qu’il évolue à un poste très fourni en équipe nationale. Pour So Foot , Kouassi est revenu sur cet objectif de joueur avec les Bleus de Didier Deschamps.

Tanguy Kouassi veut jouer en Bleu

« Je ne me pose pas la question et j’essaye de ne pas me comparer aux autres. J’essaye de travailler du mieux possible de mon côté et de progresser. Je me concentre là-dessus avant tout » , a confié Tanguy Kouassi, avant d'en rajouter une couche.

Tanguy Kouassi interpelle Didier Deschamps