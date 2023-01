Surprise, Didier Deschamps prend une grande décision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le poste de gardien de but devrait être l'un des chantiers de Didier Deschamps en mars prochain, date du prochain rassemblement de l'équipe de France. Hugo Lloris et Steve Mandanda ont annoncé leur retraite internationale et devraient être remplacés par des jeunes comme Illan Meslier ou encore Alban Lafont. Troisième gardien au Qatar, Alphonse Areola devrait être titulaire.

Une page s'est tournée en équipe de France. Présents chez les Bleus depuis plus de dix ans, Hugo Lloris et Steve Mandanda ont annoncé leur retraite internationale ces derniers jours. Le successeur naturel d'Hugo Lloris devrait être Mike Maignan, mais ce dernier, blessé, ne devrait pas être présent lors du prochain rassemblement.





Areola vers une titularisation

Qui devrait garder les cages de l'équipe de France lors du prochain match face aux Pays-Bas le 24 mars prochain ? Selon les informations du Parisien, Alphonse Areola devrait être propulsé à un poste de titulaire. Gardien numéro 3 lors du dernier Mondial, le joueur formé au PSG devrait remplacer Hugo Lloris.

Meslier et Lafont appelés ?

Mais qui pour compléter la liste de Didier Deschamps ? Au poste de gardien de but, le sélectionneur de l'équipe de France devrait convoquer Alban Lafont (FC Nantes), mais aussi appeler pour la première fois, Illan Meslier (Leeds), considéré par certains en Premier League comme le successeur d'Hugo Lloris.