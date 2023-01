En plein scandale, Deschamps reçoit une incroyable proposition

Arnaud De Kanel

Prolongé jusqu'en 2026 à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps est en plein coeur du scandale que traverse la Fédération Française de Football et Noël Le Graët. Alors que certains réclament sa démission, Didier Deschamps est toujours en poste. Ce dernier a même reçu une proposition en Ligue 1.

Le football français travers l'une des plus grosses crises institutionnelle de son histoire. La FFF est dans la tourmente depuis que le gouvernement Macron a lancé un audit pour enquêter sur les problèmes en interne et rien ne s'est arrangé après le dérapage de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane. Le président de la FFF a décidé de prolonger Didier Deschamps jusqu'en 2026 et le sélectionneur des Bleus se retrouve donc impliqué dans ce scandale sans précédent. Un joueur du championnat de Ligue 1 l'a d'ailleurs sollicité.

Il postule à l'équipe de France

Auteur d'une bonne saison avec l'OGC Nice sur le plan personnel, Jean-Clair Todibo a lancé un appel à Didier Deschamps en vue du prochain rassemblement à Clairefontaine. « Honnêtement, je ne me sens pas loin des défenseurs centraux qui ont été appelés mais je ne fais pas de fixette et j’ai toujours été très réaliste », a confié le défenseur dans un entretien à L'Equipe avant de poursuivre.

«Pourquoi pas…»