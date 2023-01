Un joueur de l’OM attaqué par sa femme

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Buteur contre Troyes et Lorient, Jordan Veretout sort d’une très belle semaine. Le milieu de l’OM enchaîne les belles performances, il a donc voulu revoir sa prestation contre les Merlus pour analyser les quelques erreurs qu’il a pu commettre. Ce qui n’a pas vraiment plu sa femme...

En quête d’un milieu de terrain l’été dernier, l’OM a décidé de faire venir Jordan Veretout. Moins utilisé à l’AS Roma depuis l’arrivée de José Mourinho, l’international français a décidé de revenir en France, cinq ans après son départ en Serie A. Après des débuts en demi-teinte, Jordan Veretout a mis tout le monde d’accord.

Veretout encore buteur

Titulaire indiscutable dans le milieu de l’OM, Veretout a marqué deux fois en trois jours, contre Troyes et Lorient. Une performance que l’ancien romain a voulu revoir le lendemain… ce qui n’a pas plu à sa femme.

Veretout a l’air d’avoir apprécié le match de samedi 👀 #TeamOM pic.twitter.com/K1COdbAvC2 — JEFE 💈 (@LaSalibance) January 16, 2023

«Il m’épuise, il m’épuise…»