Jul débarque à l’OM : «C’est un rêve de gosse»

Hugo Chirossel

Après avoir annoncé l’arrivée de Ruslan Malinovskyi cette semaine, l’OM a également officialisé un nouveau sponsor. En effet, le logo de la marque du rappeur Jul, D’or et de Platine, sera présent sur une manche du maillot marseillais jusqu’à la fin de la saison. Présent à l’Orange Vélodrome ce samedi, afin de donner le coup d’envoi fictif de la rencontre face à Lorient, Jul s’est confié sur l’émotion que lui procurait ce partenariat.

Ce samedi, l’OM recevait Lorient, pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Un match marqué par la présence de Jul à l’Orange Vélodrome. En effet, le rappeur a donné le coup d’envoi fictif de cette rencontre, lui qui est récemment devenu partenaire du club, via sa marque D’or et de Platine .

Jul partenaire de l’OM

En effet, le logo de cette marque sera sur une manche du maillot de l’OM jusqu’à la fin de la saison. Une véritable consécration pour Jul, grand fan du club marseillais. Il a eu du mal à cacher son émotion, au moment de livrer ses impressions, avant de rentrer sur la pelouse pour donner le coup d’envoi fictif de la rencontre.

« Pour moi, c’est un rêve de gosse »