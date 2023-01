Quand Longoria tente de ramener l’enfant du pays à l’OM

Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria est parvenu à faire son premier mouvement sur le marché des transferts cet hiver avec l’arrivée en prêt de Ruslan Malinovskyi. Cependant, un rapatriement aurait été tenté avec Jérémie Boga.

Lundi, l’OM a enregistré la première recrue de son mercato hivernal. Une véritable victoire pour Pablo Longoria compte tenu de l’intérêt datant de plusieurs mois du président de l’OM pour Ruslan Malinovskyi. Le milieu offensif ukrainien était déjà dans le viseur de Longoria l’été dernier et a finalement déposé ses valises à l’Olympique de Marseille cet hiver sous la forme d’un prêt de six mois avec obligation d’achat à la fin de la saison de 10M€ et 3M€ de bonus.

Avant Malinovskyi, Longoria lorgnait un autre joueur de l’Atalanta

L’OM s’est finalement entendu avec l’Atalanta pour l’opération Ruslan Malinovskyi. Cependant, Pablo Longoria aurait pensé à une autre option au sein de l’effectif de La Dea . À en croire la presse italienne et les informations divulguées par TMW et Calciomercato , le président de l’OM aurait souhaité mettre la main sur un ancien coéquipier de Malinovskyi.

Mercato : La nouvelle recrue de l’OM sort enfin du silence https://t.co/UZw7WAAnJT pic.twitter.com/DXca1lHGfc — le10sport (@le10sport) January 10, 2023

Longoria a tenté un coup avec Boga, natif de Marseille, en vain