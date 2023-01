Après son transfert, il passe aux aveux : « Marseille est mieux »

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté la saison dernière à l'OM, William Saliba a gardé un merveilleux souvenir de son passage à Marseille. Aujourd'hui à Arsenal, le défenseur central a, une nouvelle fois, fait un petit clin d'œil au club marseillais en soulignant l'ambiance surchauffée du Vélodrome. Une sortie, qui devrait faire plaisir aux supporters phocéens.

Cédé par Arsenal la saison dernière, William Saliba ne regrette pas son passage à l'OM, bien au contraire. Homme fort de Jorge Sampaoli lors du dernier exercice, le défenseur central a gagné en maturité à Marseille, ce qui lui a permis d'accéder à l'équipe de France. Mais malgré les sollicitations de l'OM, Saliba avait fait le choix de regagner Arsenal sans partir au clash.

Saliba avait justifié son retour à Arsenal

Revenir en Angleterre a toujours été l'objectif de Saliba. « Je savais que je devais me battre et travailler beaucoup pendant que j'étais loin du club si je voulais revenir. Quelqu'un du club me contactait toutes les semaines, me conseillait, m'encourageait et je savais qu'ils me soutenaient, même si j'étais en France » avait-il confié.

Saliba n'a pas oublié l'ambiance du Véldrome