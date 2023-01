Messi prêt à rejoindre Ronaldo ? Le verdict est déjà tombé

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG à l’issue de la saison, Lionel Messi ne devrait pour autant pas rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite de sitôt. C’est en effet le message que son agent aurait fait passer auprès des représentants d’Al-Hilal.

Lionel Messi semble être bien parti pour prolonger son contrat au PSG. Le10sport.com vous révélait le 20 octobre dernier que celui qui allait devenir champion du monde au Qatar en décembre allait être l’objet d’une proposition de prolongation de contrat pour son bail expirant en juin prochain. Courant décembre, plusieurs médias dont Le Parisien vous dévoilait un accord de principe entre les différentes parties. Une avancée niée par le PSG par le biais du journaliste Ben Jacobs de CBS Sports ou encore via Sky Sports et The Athletic.

Ronaldo à Al-Nassr, Messi à Al-Hilal ?

De quoi permettre à de multiples médias de s’emballer pour l’avenir de Lionel Messi du côté de l’Arabie saoudite. En effet, après la signature de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr fin décembre, il est question d’une éventuelle arrivée du numéro 30 du PSG à Al-Hilal, club rival de l’équipe de Ronaldo, qui pourrait grâce à la fédération saoudienne de football offrir un joli package financier à Messi. De plus, Lionel Messi est un ambassadeur touristique de l’Arabie saoudite.

Le clan Messi a rejeté l’idée de rejoindre l’Arabie saoudite à court terme