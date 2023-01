Ce coup de fil qui a changé la vie de Lionel Messi

Hugo Chirossel

Après l’échec lors de la Coupe du monde 2018 et l’élimination contre l’équipe de France (4-3) en huitièmes de finale, Lionel Scaloni est arrivé sur le banc de l’Argentine. Une période où Lionel Messi avait mis sa carrière internationale en suspens, avant de revenir huit mois plus tard. Le sélectionneur de l’Albiceleste a récemment confié que la première chose qu’il avait faite dès sa prise de fonction avait été d’appeler le septuple Ballon d’Or.

Il y a un mois, Lionel Messi a réalisé son rêve : remporter la Coupe du monde avec l’Argentine. Pourtant, l’histoire entre la Pulga et l’ Albiceleste a été tumultueuse et pleine de déception. En 2018, après l’élimination en huitièmes de finale du Mondial face à l’équipe de France (4-3), le joueur du PSG était encore à la recherche de son premier titre en sélection, même s'il avait tout de même gagné les Jeux olympiques de 2008. À la suite de cet échec, Lionel Messi avait même mis sa carrière internationale entre parenthèses.

Une photo du président du PSG met le feu au mercato https://t.co/Tb8a3uyk5K pic.twitter.com/JpJ2V6jvbJ — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

«La première chose que j'ai faite lorsque j'ai pris mes fonctions en 2018»

Après le Mondial 2018, Lionel Scaloni est arrivé sur le banc de l’Argentine, en lieu et place de Jorge Sampaoli. Dans un entretien accordé à la Cadena COPE , le sélectionneur de l’ Albiceleste a révélé la première chose qu’il avait faite dès sa prise de fonction. « La première chose que j'ai faite lorsque j'ai pris mes fonctions en 2018, c'était de faire un appel vidéo avec Messi. Je lui avais dit que nous l'attendions. C'est ce que nous avions fait, et huit mois plus tard, il arrivait dans un groupe incroyable », a confié Lionel Scaloni.

«Il est le meilleur joueur de tous les temps»