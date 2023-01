«On a rendu l’impossible possible» pour le PSG

Thibault Morlain

Depuis quelques semaines maintenant, le PSG est entré en guerre avec la Mairie de Paris en ce qui concerne le Parc des Princes. Alors qu’Anne Hidalgo refuse de vendre le stade aux Qataris, la menace a été brandie par Nasser Al-Khelaïfi : le PSG pourrait s’en aller jouer ailleurs. Mais où ? Différentes options existent comme celle de construire un stade à Poissy. Député des Yvelines, Karl Olive est d’ailleurs prêt à tout pour le PSG.

Aujourd’hui, le PSG évolue dans son stade mythique du Parc des Princes. Mais à terme, cela pourrait bien ne plus être le cas. En effet, les Qatais souhaitent racheter l’enceinte afin d’en devenir propriétaires et l’agrandir. Problème, la ville de Paris ne souhaite pas réaliser cette opération et dernièrement, Anne Hidalgo l’a d’ailleurs encore bien répété. De quoi provoquer la colère de Nasser Al-Khelaïfi et du PSG. Le président parisien avait alors lâché une bombe, avouant que le club de la capitale pourrait partir jouer dans un autre stade. Il avait alors été question d’un possible déménagement au Stade de France ou bien de la construction d’un nouveau stade pour le PSG. Et du côté de Poissy, où va se trouver le futur centre d’entraînement des Parisiens, on est candidat.

« La France n’a pas besoin de moi, qu’elle se rassure, je n’ai pas besoin d’elle »

Ancien maire de la ville de Poissy et aujourd’hui député des Yvelines, Karl Olive s’est confié sur la situation actuelle du PSG concernant le Parc des Princes. Au micro d’ Europe 1 , il a alors lâché : « Je suis triste car le berceau du club, c’est le Parc des princes. Maintenant, il y a un principe de réalité. Comme disait Coluche : « La France n’a pas besoin de moi, qu’elle se rassure, je n’ai pas besoin d’elle ». Les Qataris vont regarder ce qui peut se passer en matière d’opportunités ».

« Si la ville de Poissy peut rendre service… »