Mbappé, Zidane, Guendouzi… Toutes les infos mercato du 18 janvier

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Mbappé discute toujours avec le Real Madrid

À en croire les révélations de The Athletic , le Real Madrid n'a pas renoncé à l'idée de recruter Kylian Mbappé et aurait renoué le contact avec l'attaquant du PSG et son entourage depuis la Coupe du monde 2022, au Qatar. D'ailleurs, l'opération semble réalisable sur le plan économique pour l'écurie espagnole.



Le PSG devra tout changer pour Zidane

L'EQUIPE fait le point dans ses colonnes du jour sur l'avenir de Zinedine Zidane, et évoque trois points de chute possibles pour l'entraîneur français : la Juventus et le Real Madrid, ses deux anciens clubs qui restent chers à son coeur, mais le PSG aura également ses chances avec Zidane. Toutefois, il faudra pour cela procéder à « un ravalement de façade » pour le convaincre selon le quotidien sportif.



PSG : La Premier League débarque pour Keylor Navas

Annoncé avec insistance du côté d'Al-Nassr où il pourrait retrouver Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier du Real Madrid, Keylor Navas a d'autres options pour son mercato alors que le PSG le pousse vers la sortie. L'EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que Nottingham Forest ainsi que Bournemouth seraient très attirés par son profil, et le gardien costaricien du PSG privilégie d'ailleurs un nouveau challenge en Premier League.



OM : Guendouzi pas très chaud pour Aston Villa ?