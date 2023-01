Cristiano Ronaldo plombé pour ce deal avec le PSG ?

Hugo Chirossel

Doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG, Keylor Navas échangerait avec Cristiano Ronaldo en vue d’une possible arrivée à Al-Nassr. Les deux hommes ont déjà évolué ensemble avec le Real Madrid, mais le gardien costaricien préférerait rester en Europe et aurait également des touches en Premier League. En revanche, son salaire reste encore et toujours un problème pour ses prétendants.

Depuis qu’il compte Cristiano Ronaldo dans ses rangs, Al-Nassr a de grandes ambitions sur le marché des transferts. Plusieurs grands joueurs qui évoluent dans des championnats européens ont été liés au club saoudien et dernièrement, c’est Keylor Navas qui est annoncé dans son viseur. Doublure de Gianluigi Donnarumma depuis l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG, le gardien costaricien de 36 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024, serait ouvert à un départ.

Deux clubs de Premier League suivent Navas

Même s’il aurait échangé avec Cristiano Ronaldo, avec qui il a joué pendant quatre saisons au Real Madrid, afin de se renseigner sur le projet d’Al-Nassr, L’Équipe indique que Keylor Navas préférerait tout de même rester en Europe. Dans cette optique, deux clubs de Premier League seraient intéressés. Nottingham Forest, 13e du championnat anglais, qui a perdu Dean Henderson sur blessure pour plusieurs semaines. L’objectif serait de recruter un gardien numéro 1 afin d’assurer un peu plus le maintien.

Son salaire, un problème même pour les clubs anglais