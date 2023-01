EXCLU - Mercato : Monaco lorgne Fares Chaïbi (TFC)

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Fares Chaïbi figure parmi les révélations de Ligue 1 de ce début de saison. Un talent qui explose sous les couleurs du Toulouse Football Club et dont les prétendants sont chaque mois plus nombreux… Selon nos informations, l’AS Monaco en fait désormais activement partie.

On lui prête un avenir radieux. A juste titre. Fares Chaïbi a un talent évident. Du haut de ses 20 ans, qu’il vient tout juste d’avoir (28 novembre), il prend son envol en Ligue 1 et participe à l’excellent retour du TFC parmi l’élite. Utilisé à 17 reprises cette saison par Philippe Montanier, ce milieu offensif a déjà 3 buts à son actif et 4 passes décisives. Suffisant pour voir sa valeur grimper, comme le souligne à juste titre nos confrères des Violets.com en s’appuyant sur le prix proposé par Transfermarkt : 800 000 euros en début de saison, 4 millions d’euros aujourd’hui.

Du beau monde sur Chaïbi

Ces dernières semaines, le nom de Fares Chaïbi revient régulièrement dans la rubrique mercato. Il faut dire que les intérêts des clubs français et étrangers ne désemplissent pas. Nos sources confirment que le FC Séville est bien de la partie. Et en Allemagne, c’est Wolfsbourg qui se montre le plus insistant. Mais c’est en France que les discussions pourraient s’intensifier rapidement…

Monaco prépare une opération

Selon les informations du 10 Sport, l’AS Monaco a coché le nom de Fares Chaïbi. Au sein de la Principauté, on craque pour le talent et les qualités naturelles de l’international algérien U23. Suffisamment pour voir les dirigeants s’organiser en coulisses pour préparer une opération. Plutôt pour l’été à venir, même si des discussions pourraient démarrer dès cet hiver.