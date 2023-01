Mercato - PSG : Mbappé, le plan secret pour son transfert

Arthur Montagne

L'été dernier, Kylian Mbappé a décidé de snober le Real Madrid pour finalement prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2024 avec à la clé, une saison supplémentaire en option à la seule discrétion du joueur. Néanmoins, le club merengue n'aurait pas totalement renoncé à l'idée de recruter la star de l'équipe de France. Un plan secret serait même déjà activé.

En fin de contrat le 30 juin dernier, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son bail avec le PSG jusqu'en 2024, avec à la clé une option pour une saison supplémentaire que seul le joueur peut activer. L'attaquant français a donc snobé le Real Madrid, mais bien que la direction du club merengue ait été vexée par l'attitude de Kylian Mbappé, un transfert n'est pas à écarter à l'avenir.

Le Real Madrid ne renonce pas à Mbappé

Et pour cause, selon les informations de The Athletic , le Real Madrid n'a pas renoncé à l'idée de recruter Kylian Mbappé. Evidemment, les dirigeants madrilènes tentent de garder l'information secrète afin de ne pas agacer les supporters, encore vexés par le refuse de Kylian Mbappé. Le média explique que des canaux de communication plus discrets avec le joueur et son entourage ont été rouverts par le Real Madrid depuis la Coupe du monde 2022.

L'argent est déjà prêt

Il faudra probablement un peu de temps, mais le Real Madrid semble disposé à revenir à la charge. D'ailleurs, sur le plan économique le club madrilène semble avoir fait les efforts nécessaires en réalisant de belles économies depuis la crise du COVID, notamment pas le biais de grosses ventes. Le feuilleton Mbappé n'est donc pas terminé.