PSG : Mbappé a retourné le mercato pour 630M€

La rédaction

C’était le feuilleton du début de l’année 2022. Kylian Mbappé va-t-il signer au Real Madrid ? Va-t-il rester au PSG ? Une rumeur qui avait pris encore plus d’ampleur avec les appels du pied de Karim Benzema et l’élimination du club de la capitale face au… Real Madrid. Finalement, il a prolongé de deux ans + une année en option avec le PSG, avec un contrat en or à la clé.

Le Paris Saint-Germain avait mis les petits plats dans les grands au moment d’annoncer la prolongation de leur prodige. Avant le match face à Metz, Nasser al-Khelaïfi avait fait monter un podium sur lequel il avait annoncé la prolongation jusqu’en 2025 de Kylian Mbappé. Et pas à n’importe quel prix.

Un contrat de 630M€

C’est un contrat stratosphérique qu’avait signé Kylian Mbappé avec le PSG. Un temps annoncé au Real Madrid, puis au PSG, le natif de Bondy avait cédé aux chants des sirènes venant de Doha. Comme le10sport.com vous l’avait révélé à l’époque, Kylian Mbappé était parti pour rester dans le club de la capitale. Un contrat de 630M€ sur trois ans, entre le salaire et les primes.

Enfoirés : Il a un «regret» avec Mbappé https://t.co/eNpa1dv2EW pic.twitter.com/cni6XClZ4U — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

Sa mère dans le coup ?