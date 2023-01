Zidane a choisi son prochain club, un proche vend la mèche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Barré par Didier Deschamps en équipe de France, Zinédine Zidane étudie plusieurs options, notamment celle de reprendre un club. Le champion du monde pourrait prendre la direction de la Juventus, son ancien club. Actuellement en place, Massimiliano Allegri est en grande difficulté et pourrait bien céder sa place dans les prochaines semaines.

Entraîner titille Zinédine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le champion du monde 1998 pourrait reprendre en main un club, étant donné que l'équipe de France sera dirigée par Didier Deschamps au moins jusqu'au Mondial 2026. Selon son ancien coéquipier Lionel Charbonnier, « Il lui faut des attaches personnelles pour coacher un club ».





En Italie, on annonce la Juventus

Les options ne sont donc pas nombreuses. Et selon la Gazzetta dello Sport , Zinédine Zidane pourrait s'envoler vers la Juventus, club dont il a porté le maillot entre 1996 et 2001. D'autant que l'avenir de Massimiliano Allegri paraît de plus en plus incertain, surtout après la lourde défaite du club face au Napoli (5-1).

Son biographe confirme ce scénario