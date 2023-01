Messi-Cristiano Ronaldo : Un projet pharaonique peut voir le jour

Axel Cornic

Après avoir marqué la dernière décennie avec leurs duels en Liga, avec le Real Madrid et le FC Barcelone, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont séparés. Pourtant, l’Arabie Saoudite rêve de les réunir la saison prochaine afin de raviver l’une des plus belles rivalités de l’histoire du football.

La Coupe du monde finie, Cristiano Ronaldo a décidé de refermer le chapitre européen et de s’envoler vers une destination plus exotique en signant pour Al Nassr. S’il a mis en avant le défi sportif, on ne peut s’empêcher de penser que le juteux contrat offert par le club saoudien a pesé lors de sa décision, avec un salaire record de 200M€ net par an.

Le contrat historique proposé à Messi

Il pourrait bientôt être battu, puisque l’Arabie Saoudite rêve d’un autre coup titanesque. Plusieurs sources évoquent en effet des échanges entre Al Hilal et l’entourage de Lionel Messi, dont le contrat avec le PSG se termine dans seulement quelques mois. Un salaire annuel de 300M€ lui aurait été promis, même si pour le moment le septuple Ballon d’Or ne semble pas vraiment convaincu. CBS Sports , The Athletic et Sky Sports expliquent d’ailleurs que Messi souhaiterait poursuivre encore quelques années sa carrière en Europe.

L’Arabie Saoudite veut le voir face à Cristiano Ronaldo