Messi discute avec l'Arabie Saoudite, sa réponse est connue

Thomas Bourseau

Le nom de Lionel Messi est lié à celui de Cristiano Ronaldo ces derniers temps en raison des rumeurs circulant au sujet d’une nouvelle rivalité en Arabie saoudite à Al-Hilal pour l’attaquant du PSG et à Al-Nassr pour le Portugais. L’entourage de Messi a mis un terme aux spéculations.

Lionel Messi se trouve à un tournant de sa riche carrière. Tout juste auréolé champion du monde avec l’Argentine en décembre dernier, le septuple Ballon d’or est en lice pour rafler un 8ème trophée. En parallèle, cette année 2023 est charnière pour la fin de sa carrière puisque son contrat au PSG arrivera à expiration en juin prochain.

Une prolongation de Messi au PSG ?

Le10sport.com vous révélait le 20 octobre dernier que les dirigeants du Paris Saint-Germain préparaient une offre de prolongation de contrat à soumettre au clan Messi dès lors que la Coupe du monde au Qatar sera arrivée à expiration. Ce qui est désormais chose faite. Il est question d’un accord de principe trouvé entre le PSG et le clan Messi comme Le Parisien ou encore Fabrizio Romano l’ont affirmé.

Cristiano Ronaldo - Messi… Leurs 5 confrontations de légende https://t.co/u2EidsDu9v pic.twitter.com/AECpotD8Km — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

Le clan Messi affirme qu’il ne veut pas quitter l’Europe