Zidane le réclame au PSG, c’est mieux que Messi

Thibault Morlain

Ça repart pour un tour entre Zinedine Zidane et le PSG. Après avoir été snobé pour l’équipe de France, l’ancien du Real Madrid voit à nouveau son nom circuler pour diriger le club de la capitale. Et au passage, il a été expliqué que Zidane souhaiterait venir avec Ousmane Dembélé. Un joueur que certains n’hésitent pas à placer au-dessus de Lionel Messi.

Il attendait l’équipe de France, Zinedine Zidane doit désormais revoir ses plans. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour voir les rumeurs le liant au PSG réapparaitre. Malgré Christophe Galtier, Zizou plairait toujours aux décideurs qataris. Et comme cela avait pu être expliqué en Espagne, Zidane aimerait débarquer au PSG avec Ousmane Dembélé, aujourd’hui au FC Barcelone.

Upamecano sous le charme de Dembélé

Défenseur central du Bayern Munich et de l’équipe de France, Dayot Upamecano connait très bien Ousmane Dembélé. Il est d’ailleurs impressionné par le talent du joueur du FC Barcelone. « Mon joueur préféré ? Dembélé. L’adversaire le plus dur que j’ai affronté Dembélé ? Dembélé », a lâché Upamecano pour BeIN Sports .

« Il a les deux pieds et il est trop rapide »