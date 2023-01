Équipe de France : Rendez-vous programmé entre Deschamps et Zidane

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Souvent opposés ces dernières semaines en raison du poste de sélectionneur de l’équipe de France et de l’affaire Le Graët, Didier Deschamps et Zinédine Zidane pourraient se revoir à la fin du mois de janvier pour le traditionnel repas des champions du monde 98. Absent l’an dernier, le capitaine de l’équipe sacrée face au Brésil est espéré.

Entre Didier Deschamps et Zinédine Zidane, il n’y a qu’une « rivalité sportive », expliquait récemment le sélectionneur de l’équipe de France. « J'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce que l'on a vécu et partagé ensemble. Déjà dans notre première vie comme joueur et par rapport à ce qu'il est, ce qu'il représente dans le football et le sport français », continuait Deschamps.

Zidane attendait la place de Deschamps

Pour autant, en ce moment, tout les oppose. Zinédine Zidane attendait le poste de sélectionneur de l’équipe de France mais Didier Deschamps a fini par prolonger son contrat avec les Bleus , ce qui ferme la porte à Zizou. En attendant d’être fixé sur son avenir, Deschamps et Zidane pourraient se revoir.

«On espère que Didier sera là»