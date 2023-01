L’aveu d’un proche de Deschamps : Benzema a été poussé dehors

Arthur Montagne

La polémique Benzema n'en finit plus de faire parler ! Contraint de déclarer forfait juste avant la Coupe du monde, l'attaquant du Real Madrid est au cœur de nombreuses interrogations concernant son état physique. Et pour cause, plusieurs informations ont circulé concernant le fait que le Ballon d'Or aurait pu jouer à partir des huitièmes de finale. Patrice Evra pousse donc un coup de gueule.

Depuis quelques semaines, la polémique Benzema ne cesse d'enfler. L'attaquant du Real Madrid avait du déclarer forfait juste avant la Coupe du monde, mais son départ n'aurait pas réellement déçu les Bleus. Patrice Evra s'étonne d'ailleurs que les joueurs ne se soient pas manifestés pour défendre Karim Benzema.

C'est bouclé pour Karim Benzema, les coulisses de l'affaire sont révélées https://t.co/IlrMkWqd8p pic.twitter.com/bxz8vilLGf — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

Evra dénonce les joueurs

« Sur le côté humain, il y a un petit couac. Sur le côté humain, j’ai été déçu (…) De l’extérieur, j’ai l’impression que Karim (Benzema) dérangeait énormément de personnes. Vous les joueurs, de pas l’avoir soutenu… on va à la guerre pour un joueur. Blessure, constat médical, d’après le docteur de l'équipe de France, trois semaines... », lance l'ancien international sur Instagram avant d'en rajouter une couche.

«Certains étaient rageux, jaloux, il faisait de l’ombre»