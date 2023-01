FFF - Équipe de France : Zidane choisi devant Deschamps

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane aurait aimé reprendre les rênes de l'équipe de France. Toutefois, Didier Deschamps - qui a été prolongé dernièrement - lui barre la route. Cependant, Zinedine Zidane a tout de même remporté un bras de fer face à son compatriote et ancien coéquipier : celui pour devenir président de la FFF.

Disponible depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane postulait pour prendre la place de Didier Deschamps en équipe de France. Engagé initialement jusqu'au 31 décembre, le sélectionneur des Bleus aurait pu quitter son poste s'il ne parvenait pas à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde.

PSG : Il veut un mercato de fou. Tout le monde dehors, sauf un https://t.co/eUdFUn2LY4 pic.twitter.com/pC2bNa6oaF — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

32% des Français votent pour Zidane président de la FFF

Mais alors que l'équipe de France s'est hissée jusqu'en finale de la Coupe du Monde au Qatar, Didier Deschamps a été récompensé par Noël Le Graët - le président de la FFF - avec un nouveau contrat, qui court jusqu'en juillet 2026, soit après le prochain Mondial.

24% des Français veulent voir Deschamps remplacer Le Graët