L’Arabie Saoudite s’attaque maintenant à Mbappé et Messi

L’Arabie Saoudite pourrait bien devenir le nouvel Eldorado du football mondial. Grâce à l’arrivée de Cristiano Ronaldo, le championnat local va prendre une nouvelle ampleur et il va désormais falloir s’attendre à l’arrivée de nouvelles stars. Mais qui ? Et si les prochains n’étaient autres que Kylian Mbappé et Lionel Messi ?

Libre suite à son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo s’est envolé pour destination exotique, rejoignant l’Arabie Saoudite et Al Nassr. Une arrivée qui pourrait ouvrir la porte à d’autres au sein du championnat local. En effet, après CR7, d’autres stars pourraient suivre et du côté de l’Arabie Saoudite, on est forcément ambitieux concernant les futures recrues après Cristiano Ronaldo.

Coup de tonnerre, le PSG connaît sa prochaine opération https://t.co/nOaCkJudU5 pic.twitter.com/J0qHT314AC — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

« Il est le futur »

Et si les futures stars du championnat saoudien se trouvaient aujourd’hui au PSG ? Cela pourrait être le cas avec Kylian Mbappé. L’Arabie Saoudite semble d’ailleurs avoir lancé son opération séduction avec le numéro 7 parisien. Après la rencontre de ce jeudi entre le PSG et les meilleurs joueurs du championnat saoudien, rapporté par Football365 , le ministre Turki Al-Sheikh a tenu des propos très élogieux à propos de Mbappé : « Mbappé est un joueur mentalement épuisant… il n’est pas censé jouer au football… Il est censé courir le 100 mètres… Il est le futur… Ce n’est pas possible ».

« On aimerait voir Cristiano et Messi à nouveau dans le même championnat »