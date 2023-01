Le PSG refuse un gros transfert

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Milan Skriniar aurait refusé de prolonger à l'Inter Milan. Par conséquent, le Slovaque se retrouve libre sur le marché et le PSG va retenter sa chance. Et si le besoin de renforts défensifs est urgent, le club de la capitale refuse toutefois de dégainer une offre cet hiver.

L'été dernier, le PSG a tout tenté pour recruter Milan Skriniar qui n'avait plus qu'un an de contrat. Malgré tout, l'Inter Milan n'a rien cédé et a réclamé jusqu'à 80M€. Une somme hors d'atteinte pour le club de la capitale qui a donc laissé tomber cette piste, et cela semblait définitif. Mais l'international slovaque aurait refusé de prolonger son contrat à l'Inter Milan.

EXCLU @le10sport : Oui le PSG reprend espoir dans le dossier Skriniar (reprise des discussions avec agent et avocat) mais le dossier reste compliquéLa marge de manoeuvre financière de Paris est limitée https://t.co/0vzq9qjCBJ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 20, 2023

Le PSG relance Skriniar... mais pas cet hiver

Par conséquent, le PSG a décidé de relancer ce dossier. Selon les informations du Parisien , Luis Campos a repris en main ce dossier avec l'ambition d'attirer Milan Skriniar libre en fin de saison. Autrement dit, l'idée d'un transfert cet hiver est totalement exclue à Paris, notamment pour problèmes économiques. Quoi qu'il en soit, L'EQUIPE parle même d'un accord entre le joueur et le PSG.

Un dossier compliqué sur le plan financier

Comme révélé par le10sport.com, le PSG pourrait même avoir du mal à boucler l'arrivée de Milan Skriniar l'été prochain à cause de la volonté d'alléger la masse salariale. Et sur ce plan là, le Slovaque semble très gourmand.