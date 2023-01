Mercato - PSG : C’est confirmé pour le prochain transfert ?

Pierrick Levallet

Après avoir échoué dans le dossier Milan Skriniar l'été dernier, le PSG n'a pas lâché l'affaire. Luis Campos continuerait de pousser pour attirer le Slovaque dans la capitale. Et le conseiller football parisien serait en train de gagner la bataille puisque l'Inter serait en mauvaise posture pour la prolongation de son défenseur central.

L’été dernier, le PSG avait à coeur de recruter un nouveau défenseur central. Luis Campos avait alors fait de Milan Skriniar sa priorité, mais il s’est heurté au refus de l’Inter. Alors qu’il entrait dans la dernière année de son contrat, le Slovaque est resté chez les Nerazzurri . Cependant, le PSG n’a pas lâché l’affaire comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Et Luis Campos toucherait au but dans cette affaire.

Coup de tonnerre, le PSG peut faire le coup de l’année https://t.co/pIZpLDt0xt pic.twitter.com/afPEnOyLgI — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

«Skriniar a déjà un accord avec le PSG»

« Skriniar gagnera. Il ne renouvelle pas car il a déjà un accord avec le PSG, ça fait des mois qu'on en parle. Et l'Inter, dix mois plus tard, perd 50-60M€ » a notamment expliqué Michele Criscitiello sur Sportitalia . Et la tendance semble se confirmer sur ce dossier.

L’Inter se refroidit, le PSG chauffe pour Skriniar