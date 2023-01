Deschamps l’a bloqué, un autre peut achever Zidane

Axel Cornic

L’avenir de Zinédine Zidane est au centre de tous les débats. Alors qu’on le voyait prendre les rênes de l’équipe de France après la Coupe du monde, il a été refroidi par la prolongation de Didier Deschamps, qui devrait rester en place au moins jusqu’en 2026. Désormais, son nom est lié à quelques clubs à travers l’Europe, mais aucun ne semble être une option concrète.

L’avenir de Zinédine Zidane a connu un arrêt brutal. Alors qu’il a notamment refusé le PSG pour attendre l’équipe de France, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, l’ancien du Real Madrid se retrouve désormais sans rien et doit vite reprendre du service après plus d’un an et demi d’inactivité.

Au bout du rouleau, il offre une opportunité exceptionnelle à Zidane https://t.co/gb0BVKY788 pic.twitter.com/MrIyrcvooB — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

Allegri est bien en place

Plusieurs médias parlent d’un retour à la Juventus, clubs dont il a porté les couleurs en tant que joueur de 1996 à 2001. Pourtant, Sky Sport Italia le prévient, en expliquant que Massimiliano Allegri est bien en place et seul une catastrophe en fin de saison pourrait pousser les dirigeants à l’écarter du sport d’entraineur.

Conte commence à draguer la Juve